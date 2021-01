Napoli, crolla facciata di una chiesa in centro: nessun ferito – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour a Napoli, è crollata questa mattina per cause ancora in fase di accertamento. Non si registrano feriti. La chiesa è chiusa al culto e non c’era nessuno all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Napoli. Il crollo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto intorno alle 7.30. Video Facebook/Massimo Tarquinii L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Parte delladelladi Santa Maria del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour a, èta questa mattina per cause ancora in fase di accertamento. Non si registrano feriti. Laè chiusa al culto e non c’erao all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di. Il crollo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto intorno alle 7.30.Facebook/Massimo Tarquinii L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

