Meloni e Salvini si dimenticano di twittare cosa i loro partiti (non) hanno votato a Bruxelles su Capitol Hill (Di mercoledì 20 gennaio 2021) twittare e postare compulsivamente, ma dimenticarsi di avvisare i propri fan-elettori del comportamento istituzionale dei propri rappresentanti. Sarà per i tanti impegni – tra ospitare radio-televisive e video-messaggi social – ma Salvini e Meloni si sono dimenticati di dare l’ultimo aggiornamento delle imprese di Lega e Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo. Oggi a Bruxelles si votava un emendamento per condannare i fatti e le violenze di Capitol Hill: i rappresentanti del Carroccio si sono astenuti, quelli di FdI hanno votato contro. Ma i due segretari hanno deciso, non se ne capisce il motivo (#ironia), di non aggiornare i followers su questo tema. LEGGI ANCHE > La supercazzola di Salvini sui ritardi di Pfizer ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021)e postare compulsivamente, ma dimenticarsi di avvisare i propri fan-elettori del comportamento istituzionale dei propri rappresentanti. Sarà per i tanti impegni – tra ospitare radio-televisive e video-messaggi social – masi sono dimenticati di dare l’ultimo aggiornamento delle imprese di Lega e Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo. Oggi asi votava un emendamento per condannare i fatti e le violenze di: i rappresentanti del Carroccio si sono astenuti, quelli di FdIcontro. Ma i due segretarideciso, non se ne capisce il motivo (#ironia), di non aggiornare i followers su questo tema. LEGGI ANCHE > La supercazzola disui ritardi di Pfizer ...

