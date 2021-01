La Cassazione conferma la condanna a 18 anni per Cipriano Chianese, “l’ideatore delle ecomafie” per conto del clan dei Casalesi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A due anni dalla sentenza di appello, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni di carcere, per associazione camorristica e avvelenamento di acque, nei confronti di Cipriano Chianese, avvocato e imprenditore ritenuto tra gli ideatori, per conto del clan dei Casalesi, del sistema delle ecomafie e dello smaltimento illecito dei rifiuti gestito dal boss Francesco Bidognetti. Chianese (difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Alfredo Gaito) è stato riconosciuto responsabile del disastro ambientale della discarica Resit di Giugliano in Campania (Napoli), da lui gestita e nella quale furono portati con la regia della camorra rifiuti di provenienza lecita e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A duedalla sentenza di appello, la Corte dihato laa 18di carcere, per associazione camorristica e avvelenamento di acque, nei confronti di, avvocato e imprenditore ritenuto tra gli ideatori, perdeldei, del sistemae dello smaltimento illecito dei rifiuti gestito dal boss Francesco Bidognetti.(difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Alfredo Gaito) è stato riconosciuto responsabile del disastro ambientale della discarica Resit di Giugliano in Campania (Napoli), da lui gestita e nella quale furono portati con la regia della camorra rifiuti di provenienza lecita e ...

