Inquinamento acustico: quando il silenzio diventa utopia

La seconda minaccia per la nostra salute dopo lo smog è l'inquinamento acustico che, pur non essendo letteralmente un problema silenzioso, è spesso ignorato.

La seconda minaccia per la nostra salute dopo lo smog è l’inquinamento acustico che, pur non essendo letteralmente un problema silenzioso, è spesso ignorato. Cos’hanno in comune un martello pneumatico ...

Chiesto un monitoraggio quotidiano delle emissioni decibel dei convogli

Le proteste arrivano da chi abita in via Bricchetti, in via De Rossi e in piazzale Stazione. I residenti chiedono pannelli fonoassorbenti per limitare l’inquinamento acustico causato dal passaggio con ...

