Il vaccino Pfizer è efficace contro la variante inglese probabilmente | lo studio

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Solo 24 ore fa l'Oms ha fatto sapere che il nuovo ceppo corre nel mondo: la scorsa settimana era presente in 60 paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio. Rischia di sfuggire all'immunità ...

NicolaPorro : Ricevo e pubblico questa riflessione di @pbecchi e Giulio Tarro su alcuni aspetti della tecnica impiegata dal farma… - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - fattoquotidiano : Pfizer assicura che dalla prossima settimana, a partire dal 25 gennaio, sarà nuovamente garantito il quantitativo d… - _garibaldi_ : RT @lorepregliasco: Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - EffeF61 : RT @BSanturbano: Vaccino Pfizer, esperto Israele: 'Prima dose meno efficace di dati azienda'. 'Molti si sono infettati fra la prima e la s… -

Il tema ora non è litigare tra le Regioni, ma è necessario aggiornare la strategia vaccinale europea e garantire ai cittadini europei il necessario e tempestivo approvvigionamento dei vaccini e se Pfi ...Il Governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer in caso di inadempienza e le possibili azioni da intra ...