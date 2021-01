"Ha parlato contro Conte, durissimo, poi però non ha votato". Maurizio Lupi, giallo alla Camera: occhio al verbale... (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Cercasi Maurizio Lupi disperatamente". alla Camera la fiducia a Giuseppe Conte è stata meno incerta di quella ottenuta al Senato, ma non priva di incognite e sorprese (a cominciare dal voto favorevole di Renata Polverini, subito espulsa da Forza Italia). E il Tempo diretto da Franco Bechis punta i riflettori sul centrista ex ministro. "Ha fatto un intervento apprezzabile in Aula - si sottolinea sul quotidiano romano -. Duro contro il governo. Arriva la prima chiama e lui non c'è. alla seconda chiama, neppure. Dove è finito dunque Lupi, al momento di votare?". Ecco la risposta: "L'hanno cercato tutti disperatamente. Poi dai verbali della Camera si è scoperto che era «in missione». Dove? Ah, saperlo...". Poco male, sapeva con largo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Cercasidisperatamente".la fiducia a Giuseppeè stata meno incerta di quella ottenuta al Senato, ma non priva di incognite e sorprese (a cominciare dal voto favorevole di Renata Polverini, subito espulsa da Forza Italia). E il Tempo diretto da Franco Bechis punta i riflettori sul centrista ex ministro. "Ha fatto un intervento apprezzabile in Aula - si sottolinea sul quotidiano romano -. Duroil governo. Arriva la prima chiama e lui non c'è.seconda chiama, neppure. Dove è finito dunque, al momento di votare?". Ecco la risposta: "L'hanno cercato tutti disperatamente. Poi dai verbali dellasi è scoperto che era «in missione». Dove? Ah, saperlo...". Poco male, sapeva con largo ...

(Antimafia Duemila) Su altre testate Palermo, parla il figlio di Maranzano: "Mio padre ucciso a San Patrignano. Lotto per la verità". Quel giorno del 1989 Giuseppe Maranzano, che oggi ha 41 anni e ...

Mattino 5: il Governo Conte ha la fiducia in Senato, ma non si placano gli scontri. In diretta il commento di Mario Monti. Ecco il video Mediaset ...

Mattino 5: il Governo Conte ha la fiducia in Senato, ma non si placano gli scontri. In diretta il commento di Mario Monti.