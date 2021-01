Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Quello di ieri è un punto di partenza per provare a consolidare una maggioranza, che non hai alternative in Parlamento, e costruire un patto politico che ci porti alla fine della legislatura ma, soprattutto, che metta in campo quelle riforme che servono per mettere il Paese davvero nelle condizioni di beneficiare al meglio delle risorse dell'Europa". Lo ha detto il vice presidente dei senatori Pd Franco Mirabelli a SkyTg24 Start. "Abbiamo bisogno di un Paese che abbia una Pubblica Amministrazione meno lenta. Abbiamo bisogno di un Paese che possa decidere le cose più velocemente. Abbiamo bisogno della riforma della Giustizia Civile e della Giustizia Penale. ieri è stato un primo passo. Lavoriamo a quel patto di legisltura a cui stavamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Quello diè undiper provare auna, che non hai alternative in Parlamento, e costruire un patto politico che ci porti alla fine della legislatura ma, soprattutto, che metta in campo quelle riforme che servono per mettere il Paese davvero nelle condizioni di beneficiare al meglio delle risorse dell'Europa". Lo ha detto il vice presidente dei senatori Pd Francoa SkyTg24 Start. "Abbiamo bisogno di un Paese che abbia una Pubblica Amministrazione meno lenta. Abbiamo bisogno di un Paese che possa decidere le cose più velocemente. Abbiamo bisogno della riforma della Giustizia Civile e della Giustizia Penale.è stato un primo passo. Lavoriamo a quel patto di legisltura a cui stavamo ...

TV7Benevento : Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza' (2)... - TV7Benevento : Governo: Mirabelli, 'ieri punto di partenza per consolidare maggioranza'... - ADM_assdemxmi : Franco Mirabelli: Intervento in Senato sulla crisi di Governo 19.01.2021 - Agenpress : Governo. Mirabelli (Pd), allargare maggioranza, rilanciare economia Paese e fare riforme importanti… - ADM_assdemxmi : Governo, Mirabelli: serve patto forte per il futuro del Paese via @AreaDem -