Giorni della Merla a fine mese. Saranno davvero i più freddi? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Freddo e neve non sono certo mancati in quest'inverno, diversamente dalla stagione invernale di un anno fa. Di recente sono arrivate le correnti dalla Russia, ma il grande gelo si è fermato appena alle porte dell'Adriatico. Ci potrebbe quindi ancora essere spazio per irruzioni gelide più importanti. Ci avviamo verso la fine di gennaio, dove ricadono i famosi Giorni della Merla, che sulla base della tradizione dovrebbero essere quelli più freddi dell'anno. Si tratta degli ultimi tre Giorni di gennaio, ma in qualche caso risultano il 30, 31 gennaio e primo febbraio, secondo diverse leggende antiche. Il gelo e i Giorni della Merla Ci si chiede se la tradizione verrà o meno rispettata, ma chiaramente non sempre il ...

Biden giurerà da presidente oggi con una cerimonia che avverrà in uno scenario surreale in una Washington blindata e con più soldati che invitati. E non ci sarà il tè di rito alla Casa Bianca ...

Il governo giapponese: "Per i Giochi non sarà un obbligo vaccinarsi"

L'annuncio di Tokyo: “Valutiamo misure globali per avere Giochi sicuri e protetti, anche senza rendere i vaccini una condizione necessaria” ...

