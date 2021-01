Gf Vip. Cecilia Capriotti choc, lite furiosa con la colf di Tommaso Zorzi: minacce e insulti. Fan furiosi: 'Vergognati' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cecilia Capriotti choc, lite furiosa con la colf di Tommaso Zorzi. Fan furiosi: ' Vergognati '. L'ex gieffina, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di una discussione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021)con ladi. Fan: ''. L'ex gieffina, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di una discussione ...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Cecilia Capriotti ci va giù pesante contro Maria Teresa Ruta: “Lei è una stratega perché…” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti: 'Maria Teresa Ruta? Per la sfuriata le darei un Oscar' - Jony24874751 : @Cecilia_esse ??????????????????????????????????????Brasile merda non c'entrano niente con il grande fratello vip non lo vedono, che cazzo se ne fregano - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: “Merita l’Oscar” (video) - shipstellari : RT @mariros88228708: Maria Teresa Ruta è proprio una stratega della madxnna sembra dire Cecilia. Vip odiati nella casa come Dayane non hann… -