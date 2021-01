Esce dal parcheggio ma accelera per errore mentre paga. Muore con la testa intrappolata tra l’auto e il parchimetro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una donna è morta dopo che la sua testa è rimasta intrappolata tra la sua auto e un parchimetro. La tragedia si è verificata a Columbus, in Ohio (USA). I filmati di sicurezza mostrano che la donna, identificata come Victoria Strauss, è uscita dal parcheggio interrato, quando ad un certo punto è caduta la sua carta mentre tentava di pagare. mentre ha aperto la porta e si è abbassata per recuperare la sua carta, la 23enne ha accelerato per sbaglio, come conferma anche il dipartimento di polizia di Columbus. Il veicolo si è scontrato con il chiosco del parchimetro: la testa della donna è rimasta incastrata tra la portiera dell’auto e il telaio dello strumento. La tragedia si è verificata ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una donna è morta dopo che la suaè rimastatra la sua auto e un. La tragedia si è verificata a Columbus, in Ohio (USA). I filmati di sicurezza mostrano che la donna, identificata come Victoria Strauss, è uscita dalinterrato, quando ad un certo punto è caduta la sua cartatentava dire.ha aperto la porta e si è abbassata per recuperare la sua carta, la 23enne hato per sbaglio, come conferma anche il dipartimento di polizia di Columbus. Il veicolo si è scontrato con il chiosco del: ladella donna è rimasta incastrata tra la portiera dele il telaio dello strumento. La tragedia si è verificata ...

