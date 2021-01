Crisi di Governo. Il Conte-bis strappa la fiducia al Senato con 156 voti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Crisi di Governo: il Conte-bis ottiene la fiducia al Senato con 156 sì. C’è la maggioranza relativa. E’ attesa per le prossime mosse di Giuseppe Conte. Oggi il premier dovrebbe salire al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato Crisi di Governo, atto finale. Dopo la Camera il Conte-bis passa l’esame anche al Senato, strappando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021)di: il-bis ottiene laalcon 156 sì. C’è la maggioranza relativa. E’ attesa per le prossime mosse di Giuseppe. Oggi il premier dovrebbe salire al Quirinale per incontrare il Capo dello Statodi, atto finale. Dopo la Camera il-bis passa l’esame anche alndo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - pazzia1D : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO - Filip_1199 : RT @amaricord: Renzi ha causato una crisi di governo e poi al momento del voto si è astenuto NON SEI UN CLOWN SEI IL CIRCO INTERO -