Crisi di governo, 50 minuti di incontro tra Conte e Mattarella. Il premier prova a prendere tempo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ore: 18.30. Luogo: Palazzo del Quirinale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver incassato la fiducia ieri, 19 gennaio, al Senato, incontra Sergio Mattarella per un colloquio sulla stabilità del governo. Al presidente della Repubblica Conte chiederà dei giorni per trovare una decina di responsabili che possano assicurare all'esecutivo di lavorare senza la scure dei voti a Palazzo Madama. Salita al Colle, dunque, ma non per rassegnare le dimissioni. Il governo Conte due va avanti: il vertice di maggioranza del pomeriggio di oggi, 20 gennaio, ha dato parere favorevole alla stipula di un nuovo patto di legislatura, supportato da un rafforzamento della maggioranza. Quando terminerà il percorso di ricerca dei responsabili? A quanto si apprende, nel vertice non si è parlato ... Leggi su open.online

