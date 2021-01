Coppa Inter in Fortnite al via il 21 gennaio, FIFA deve avere paura? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che Fortnite non si ponga confini è ormai un dato di fatto più che assodato. Il Battle Royale, nel corso della sua brillante carriera, ha saputo “contaminarsi” in tantissimi modi. Dai crossover più stravaganti alle collaborazioni impensabili, non si è fatto davvero mancare nulla. E il prossimo futuro risulta altrettanto imprevedibile, visto l’imminente approdo in game delle divise delle principali squadre di calcio del mondo. Una notizia diffusa già nella giornata di ieri, ma su cui torniamo visto l’imminente inizio della Coppa Inter in Fortnite. Un evento che prenderà il via nella giornata di domani, 21 gennaio, e che permetterà ai migliori cento giocatori di conquistare le skin dedicate alla squadra nerazzurra. Come di consueto, su un massimo di dodici partite disputabili bisognerà cercare di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chenon si ponga confini è ormai un dato di fatto più che assodato. Il Battle Royale, nel corso della sua brillante carriera, ha saputo “contaminarsi” in tantissimi modi. Dai crossover più stravaganti alle collaborazioni impensabili, non si è fatto davvero mancare nulla. E il prossimo futuro risulta altrettanto imprevedibile, visto l’imminente approdo in game delle divise delle principali squadre di calcio del mondo. Una notizia diffusa già nella giornata di ieri, ma su cui torniamo visto l’imminente inizio dellain. Un evento che prenderà il via nella giornata di domani, 21, e che permetterà ai migliori cento giocatori di conquistare le skin dedicate alla squadra nerazzurra. Come di consueto, su un massimo di dodici partite disputabili bisognerà cercare di ...

Inter : ?? | TORNEO Su @FortniteGame arriva la Coppa Inter! Scopri come partecipare e i premi in palio ??… - AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Inter : ??? | TABELLONE Completato il tabellone della Coppa Italia: nerazzurri impegnati il 26 a San Siro nel #DerbyMilano ?? - evivanco7 : RT @AntoVitiello: Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - GatotArief96 : RT @sagahtvstream: #Perempat-Final Coppa Italia Inter vs Milan Spal vs Juventus Atalanta vs Lazio/Parma Napoli vs Spezia -