Conte, fiducia anche al Senato ma risicata: cosa succederà adesso? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con 156 voti, Giuseppe Conte ha ottenuto la maggioranza anche al Senato, dopo aver raccolto consensi alla Camera. Ma non può certo cantare vittoria il premier, ben lontano dalla maggioranza assoluta di 161 voti che gli sarebbe servita per dormire sonni tranquilli. Si va avanti ma qualcosa si è rotto. La crisi di Governo aperta da Matteo Renzi, che ieri si è astenuto dalle votazioni insieme ai suoi, come aveva più volte affermato, potrebbe ripercuotersi sul futuro di un Governo decisamente traballante e che naviga a vista. L’Italia vive un futuro incerto e le prossime settimane si riveleranno molto importanti. La pandemia sta rendendo la guida del paese ancora più difficile, come ha affermato nei giorni scorsi lo stesso Giuseppe Conte. Che poi ha aggiunto: “Guidare un paese in queste condizioni è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Con 156 voti, Giuseppeha ottenuto la maggioranzaal, dopo aver raccolto consensi alla Camera. Ma non può certo cantare vittoria il premier, ben lontano dalla maggioranza assoluta di 161 voti che gli sarebbe servita per dormire sonni tranquilli. Si va avanti ma qualsi è rotto. La crisi di Governo aperta da Matteo Renzi, che ieri si è astenuto dalle votazioni insieme ai suoi, come aveva più volte affermato, potrebbe ripercuotersi sul futuro di un Governo decisamente traballante e che naviga a vista. L’Italia vive un futuro incerto e le prossime settimane si riveleranno molto importanti. La pandemia sta rendendo la guida del paese ancora più difficile, come ha affermato nei giorni scorsi lo stesso Giuseppe. Che poi ha aggiunto: “Guidare un paese in queste condizioni è ...

matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - you_trend : ?? #BREAKING Secondo il nostro conteggio, #Conte ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza relativa Senator… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - DanGBenedini : RT @GiorgiaMeloni: I numeri parlano chiaro: il governo ha chiesto al #Senato la fiducia e non ha ottenuto né la maggioranza assoluta né que… - lerribaldo : E la supercazzola è prematurata.?????? ridateci Razzi e Scilipoti!!! ???? a che gente siamo in mano!?? Fiducia a Conte, i… -