Condò: “Zielinski può fare la differenza contro la Juve come Barella” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo Condò, è intervenuto a Sky Sport, nel pre partita della sfida tra Juve e Napoli per la finale i Supercoppa al Mapei Stadium “Pirlo ha dovuto inventarsi il nuovo lavoro sulla panchina più complicata con una squadra diversa da costruire. Dovevi essere superman per aver fatto già tutto a gennaio. Gattuso ha scelto una strada diversa. Zielinski va ad incidere nella zona più debole della Juve, il centro del campo. Il polacco come incursore può ripetere le gesta eccezionali di Barella”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo, è intervenuto a Sky Sport, nel pre partita della sfida trae Napoli per la finale i Supercoppa al Mapei Stadium “Pirlo ha dovuto inventarsi il nuovo lavoro sulla panchina più complicata con una squadra diversa da costruire. Dovevi essere superman per aver fatto già tutto a gennaio. Gattuso ha scelto una strada diversa.va ad incidere nella zona più debole della, il centro del campo. Il polaccoincursore può ripetere le gesta eccezionali di”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Condò: “#Zielinski può fare la differenza contro la Juve come Barella” A Sky Sport: “Zielinski va ad incidere nell… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Condò: 'Zielinski come incursore può ripetere le gesta di Barella' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Condò: 'Zielinski come incursore può ripetere le gesta di Barella' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Condò: 'Zielinski come incursore può ripetere le gesta di Barella' - apetrazzuolo : SKY - Condò: 'Zielinski come incursore può ripetere le gesta di Barella' -