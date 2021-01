Clima, il nuovo Piano di ripresa difende ancora il modello dei fossili: serve una strategia più coerente (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato in versione definitiva il 15 dicembre, pur inanellando titoli, argomentazioni e tabelle ammiccanti ad un nuovo corso, lascia trapelare tra le righe il vecchio, dato che non ci sono quasi cifre di riferimento per gli obiettivi da agguantare in una situazione di emergenza Climatica e – quando ci sono – rivelano la incomponibile contraddizione tra il Piano Energetico Nazionale (Pniec) e il Green Deal adottato dal Parlamento Europeo. Già dalla mancanza di numeri da associare agli obiettivi dichiarati si deve prendere atto che sulla questione Climatica il Governo non possiede strumenti previsionali. E lo si capisce dal fatto che molto – troppo – del vecchio modello energetico fossile è ancora di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilnazionale die resilienza (Pnrr) approvato in versione definitiva il 15 dicembre, pur inanellando titoli, argomentazioni e tabelle ammiccanti ad uncorso, lascia trapelare tra le righe il vecchio, dato che non ci sono quasi cifre di riferimento per gli obiettivi da agguantare in una situazione di emergenzatica e – quando ci sono – rivelano la incomponibile contraddizione tra ilEnergetico Nazionale (Pniec) e il Green Deal adottato dal Parlamento Europeo. Già dalla mancanza di numeri da associare agli obiettivi dichiarati si deve prendere atto che sulla questionetica il Governo non possiede strumenti previsionali. E lo si capisce dal fatto che molto – troppo – del vecchioenergetico fossile èdi ...

