“Biden si dimette e cede il posto a Trump”, la bufala che piace ai QAnon è già scomparsa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ancora una volta il popolo QAnon, in mancanza di argomenti, inventa una bufala per disorientare il pensiero e creare una letteratura falsa, fondata su fonti inesistenti che però vengono servite “con la carta più argentata” (cogliete la citazione). A questo giro la carta argentata è l’elaborazione grafica di una breaking news della CNN Turk che riporterebbe le dimissioni di Joe Biden comunicate da un improbabile “insider della Top Biden Campaign”. Secondo l’insider, lo staff di Joe Biden avrebbe ammesso la frode elettorale e dunque, con una serie di e-mail, il nuovo presidente degli Stati Uniti avrebbe comunicato la volontà di cedere il posto all’uscente Donald Trump. BREAKING NEWS: L’insider della Top Biden Campaign conferma che ci ... Leggi su bufale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ancora una volta il popolo, in mancanza di argomenti, inventa unaper disorientare il pensiero e creare una letteratura falsa, fondata su fonti inesistenti che però vengono servite “con la carta più argentata” (cogliete la citazione). A questo giro la carta argentata è l’elaborazione grafica di una breaking news della CNN Turk che riporterebbe le dimissioni di Joecomunicate da un improbabile “insider della TopCampaign”. Secondo l’insider, lo staff di Joeavrebbe ammesso la frode elettorale e dunque, con una serie di e-mail, il nuovo presidente degli Stati Uniti avrebbe comunicato la volontà dire ilall’uscente Donald. BREAKING NEWS: L’insider della TopCampaign conferma che ci ...

