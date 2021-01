Apprezzabile aggiornamento app IO di gennaio che risolve problemi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pare essere in corso il rilascio di un interessanteapp IO, con cui potremo metterci alle spalle alcuniche abbiamo riscontrato nel corso delle ultime settimane e, al contempo, toccare con mano una nuova funzione. Dopo alcuni chiarimenti doverosi a proposito del Cashback che non si aggiorna, come ho avuto modo di riportarvi nella giornata di ieri, cerchiamo dunque di capire come stiano evolvendo le cose in queste ore. In attesa che tutti possano toccare con mano il nuovo rilascio su iPhone e Android. A cosa serve l’ulterioreapp IO diSecondo le prime informazioni trapelate stamane, effettivamente l’app IO potrebbe rivelarsi più utile di quanto si possa immaginare. Sto parlando della versione 1.18.0.3, partendo dal presupposto che il ...