Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 09 | 45

(Di martedì 19 gennaio 2021)19 GENNAIOORE 9:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE AD ECCEZIONE DI CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE TRA TOR CERVARA E TANGHENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI A CASUA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NECESSARIO PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTELNO DIREZIONE LATINA TRASPORTO PUBBLICO RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO A TERMINI A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PARTITO IERI IL PIANO ...