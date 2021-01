Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 17:10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno crisi di governo dopo la fiducia ottenuta ieri alla camera il premier Giuseppe Conte e alla prova del Senato questa sera il voto in aula a Palazzo Madama il premier ha respinto le accuse di immobilismo sono Nando che è complicato Come mai con chi Mina continuamente l’equilibrio politico ha poi ribadito l’invito ai volenterosi e l’impegno per una revisione della legge elettorale in senso proporzionale ha proposto una revisione meditata il titolo Quinto della Costituzione Sul rapporto stato regioni sono 153 d’ora ritenuti certi per la maggioranza in Senato ma c’è chi confida che l’asticella a sostegno di Conte salga fino a 158 Italia viva arresta compatta sul astensione assoluta necessità di un chiarimento anche di natura normativa che risolva la situazione di incertezza ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno crisi di governo dopo la fiducia ottenuta ieri alla camera il premier Giuseppe Conte e alla prova del Senato questa sera il voto in aula a Palazzo Madama il premier ha respinto le accuse di immobilismo sono Nando che è complicato Come mai con chi Mina continuamente l’equilibrio politico ha poi ribadito l’invito ai volenterosi e l’impegno per una revisione della legge elettorale in senso proporzionale ha proposto una revisione meditata il titolo Quinto della Costituzione Sul rapporto stato regioni sono 153 d’ora ritenuti certi per la maggioranza in Senato ma c’è chi confida che l’asticella a sostegno di Conte salga fino a 158 Italia viva arresta compatta sul astensione assoluta necessità di un chiarimento anche di natura normativa che risolva la situazione di incertezza ...

