Ultime Notizie Roma del 19-01-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo aver incassato la fiducia alla camera il premier Conte al Senato per chiedere il sostegno al governo qui a testa alta ha detto nel suo discorso in aula Maria Elena Boschi capogruppo dei Deputati di Italia viva in torna in tanto sulla scelta della tensione presa per tenere aperto un canale di dialogo al premier la decisione se coltivarlo reciderlo il Senato il presidente del consiglio non avrà i 161 voti necessari dovrebbe riflettere sulle dimissioni Attilio Fontana ha detto che è stato presentato al TAR e ricorso contro la zona rossa in Lombardia iniziata intanto aalle vaccinazioni per oltre 8 mila medici liberi professionisti che non hanno strutturato con il Servizio Sanitario regionale sai per annuncia altri ritardi nelle consegne delle ...