Ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino (Di martedì 19 gennaio 2021) «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola». Così il club granata ha annunciato l’ingaggio dell’ex allenatore di Crotone e Genoa. «Davide Nicola – si legge nella nota – è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) «IlFootball Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’». Così il club granata ha annunciato l’ingaggio dell’exdi Crotone e Genoa. «– si legge nella nota – è nato a Luserna San Giovanni, provincia di, il 5 marzo 1973. Da calciatore L'articolo

JuventusFCYouth : Esordio tra i professionisti per Zsombor Senko! ???? Prima gara ufficiale in maglia bianconera per Davide De Marino!… - JuventusFCYouth : UFFICIALE | Davide De Marino è un giocatore dell'#Under23 ???? Difensore classe 2000 arriva a titolo definitivo da… - ilnapolionline : Ufficiale - E' Davide Nicola il nuovo allenatore del Torino - - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino: «Il Torino Football Club è lieto di… - cn1926it : UFFICIALE – #Torino, Davide #Nicola è il nuovo allenatore -