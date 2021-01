Traffico Roma del 19-01-2021 ore 10:30 (Di martedì 19 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico ancora intenso concludi sull’Aurelia dal raccordo fino a Piazza Irnerio situazione analoga lungo via di Boccea interessante da incolonnamenti a tratti in direzione della circonvallazione Cornelia code lungo diversi tratti di via della Pineta Sacchetti sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto per il ghiaccio chiusa la panoramica tra Monte Mario e Piazzale Clodio Per lo stesso motivo chiusa anche via Edmondo De Amicis tra lo stadio Olimpico è via della Camilluccia troviamo al Traffico sul Raccordo Anulare abbiamo contenta che già tornato al bivio con la Roma Fiumicino all’uscita Ostia Acilia brevi coda all’altezza dell’uscita Flaminia nelle due direzioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneancora intenso concludi sull’Aurelia dal raccordo fino a Piazza Irnerio situazione analoga lungo via di Boccea interessante da incolonnamenti a tratti in direzione della circonvallazione Cornelia code lungo diversi tratti di via della Pineta Sacchetti sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Tomba di Nerone e sulla Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto per il ghiaccio chiusa la panoramica tra Monte Mario e Piazzale Clodio Per lo stesso motivo chiusa anche via Edmondo De Amicis tra lo stadio Olimpico è via della Camilluccia troviamo alsul Raccordo Anulare abbiamo contenta che già tornato al bivio con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia brevi coda all’altezza dell’uscita Flaminia nelle due direzioni ...

LuceverdeRadio : ?[AGG] ?? #treni Linea Roma – Cassino : traffico ferroviario IN GRADUALE RIPRESA #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : RT @TIRegionale: #FL7 #Roma #Formia circolazione rallentata tra #Pomezia e #Campoleone per un inconveniente tecnico ad un treno. Qui Info:… - PLRomaCapitale : #Roma - via della Pineta Sacchetti - Traffico rallentato causa #incidente altezza Via Francesco Crucitti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-01-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

ROMA (ITALPRESS) - Ancora fortemente negativo il mese di dicembre, che registra un trend del -46,6%, sia pure in ripresa rispetto a novembre (-67,1%). L'anno 2020 si chiude a -38,9% rispetto al 2019, ...

Utilizzava i social network per promuovere la vendita di capi ed accessori di abbigliamento che riproducevano modelli delle più affermate griffe di alta moda un uomo di nazionalità marocchina individu ...

