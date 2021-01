Ti Sento su Rai 2 in seconda serata da martedì 19 gennaio le interviste di Pierluigi Diaco (Di martedì 19 gennaio 2021) Ti Sento su Rai 2 con Pieluigi Diaco in seconda serata, Roberto Mancini ospite il 19 gennaio Torna in tv Pierluigi Diaco con Ti Sento un nuovo programma di interviste in seconda serata su Rai 2. Si parte il 19 gennaio alle 23:15 con ospite il ct della Nazionale di calcio maschile Roberto Mancini. Ma attenzione, nel malaugurato caso Roma – Spezia dovesse finire ai rigori il programma inizierebbe in ritardo rispetto al previsto. Ti Sento è descritta come una provocatoria proposta televisiva, il focus sarà infatti il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Il ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 19 gennaio 2021) Tisu Rai 2 con Pieluigiin, Roberto Mancini ospite il 19Torna in tvcon Tiun nuovo programma diinsu Rai 2. Si parte il 19alle 23:15 con ospite il ct della Nazionale di calcio maschile Roberto Mancini. Ma attenzione, nel malaugurato caso Roma – Spezia dovesse finire ai rigori il programma inizierebbe in ritardo rispetto al previsto. Tiè descritta come una provocatoria proposta televisiva, il focus sarà infatti il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Il ...

infoitcultura : 'Ti Sento' con Pierluigi Diaco su Rai2 - RAI Ufficio Stampa - marian0sabatini : RT @carotelevip: Da innamorato della Rai da 56 anni, non sento di giudicare il livello della @RaiUno diretta da Stefano Coletta per una pun… - carotelevip : Da innamorato della Rai da 56 anni, non sento di giudicare il livello della @RaiUno diretta da Stefano Coletta per… - SAAlfredo : @conlachitarra @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Per quanto urla, sono su rai yo yo e la sento ancora - pingioriroberto : RT @Raiofficialnews: 'Ci sono emozioni che possiamo vedere e altre che possiamo solo sentire'. #TiSento con Pierluigi Diaco, da martedì #19… -

Ultime Notizie dalla rete : Sento Rai 'Ti Sento' con Pierluigi Diaco su Rai2 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Ti Sento su Rai 2 in seconda serata da martedì 19 gennaio le interviste di Pierluigi Diaco

Ti Sento su Rai 2 con Pierluigi Diaco di che parla il programma della seconda serata chi è l'ospite del 19 gennaio ...

Ti Sento su Rai 2 in seconda serata da martedì 19 gennaio...

Ti Sento su Rai 2 con Pieluigi Diaco in seconda serata, Roberto Mancini ospite il 19 gennaio Torna in tv Pierluigi Diaco con Ti Sento un nuovo ...

Ti Sento su Rai 2 con Pierluigi Diaco di che parla il programma della seconda serata chi è l'ospite del 19 gennaio ...Ti Sento su Rai 2 con Pieluigi Diaco in seconda serata, Roberto Mancini ospite il 19 gennaio Torna in tv Pierluigi Diaco con Ti Sento un nuovo ...