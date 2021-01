Slittano i DLC di Cyberpunk 2077 | uscita in ritardo dal sito ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quello diè un caso più unico che raro nel variegato panorama videoludico. Annunciato con un trailer per la prima volta nel 2012, il titolo è stato in sviluppo presso le “fucine” di CD Projekt RED per oltre otto anni, per poi approdare sugli scaffali a dicembre del 2020. E se è vero che l’esperienza ruolistica messa sul piatto dagli stessi autori di The Witcher ha convinto per contenuti e narrazione, lo stesso non si può dire per le sue prestazioni tecniche. Tra bug e crash improvvisi, l’avventura tre le strade al neon di Night City risulta praticamente ingiocabile su PS4 e Xbox One, tanto da aver portato al ritiro delle copie digitali dagli store e alla nascita di una massiccia campagna di recupero – tra patch correttive, update next-gen e rimborsi. Insomma, attualmente non tutti possono godersi al meglio le effettive bellezze di ...