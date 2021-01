Sardegna, contagi in calo ma 8 morti (Di martedì 19 gennaio 2021) contagi in calo in Sardegna: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 109 nuovi casi (-27 rispetto al dato di ieri, a sua volta in netto calo). Salgono così a 36.019 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza nell’isola. Si registrano anche otto decessi (915 in tutto). In totale sono stati eseguiti 533.721 tamponi con un incremento di 2.918 test. Sono, invece, 506 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (invariati rispetto al dato di ieri), mentre sono 53 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 17.256 (+295) pazienti guariti, più altri 426 guariti clinicamente. Intanto il colosso farmaceutico Pfizer ha consegnato alla Sardegna la nuova partita ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 gennaio 2021)inin: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 109 nuovi casi (-27 rispetto al dato di ieri, a sua volta in netto). Salgono così a 36.019 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza nell’isola. Si registrano anche otto decessi (915 in tutto). In totale sono stati eseguiti 533.721 tamponi con un incremento di 2.918 test. Sono, invece, 506 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (invariati rispetto al dato di ieri), mentre sono 53 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 17.256 (+295) pazienti guariti, più altri 426 guariti clinicamente. Intanto il colosso farmaceutico Pfizer ha consegnato allala nuova partita ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca >ANSA-IL-PUNTO/COVID: contagi in calo in Sardegna ma 8 morti Ritardi Pfizer, slitta vaccinazion… - AnsaSardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: contagi in calo in Sardegna ma 8 morti. Ritardi Pfizer, slitta vaccinazione agli ultra ottant… - sardanews : Coronavirus: i decessi sono 8, i contagi 109 in Sardegna e 6 nell’Oristanese - matildesjt : RT @SardiniaPost: Diminuisce il numero dei contagi da coronavirus in Sardegna ma resta alto il numero delle vittime che sono otto in 24 ore… - SardiniaPost : Diminuisce il numero dei contagi da coronavirus in Sardegna ma resta alto il numero delle vittime che sono otto in… -