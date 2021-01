Roma-Spezia, programma e telecronisti Rai ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Roma-Spezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. All’Olimpico scontro tra i giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta nel derby, e gli spezzini protagonisti di un ottimo campionato. In palio c’è il pass per i quarti di finale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 21.15 di martedì 19 gennaio. Roma-Spezia sarà visibile in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani. REGOLAMENTO IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale di. All’Olimpico scontro tra i giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta nel derby, e gli spezzini protagonisti di un ottimo campionato. In palio c’è il pass per i quarti di finale, chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 21.15 di martedì 19 gennaio.sarà visibile in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani. REGOLAMENTO IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE SportFace.

