Renzi torna a essere l’incubo di Conte | governo già in bilico nelle commissioni parlamentari

"Non si può cancellare quel che è accaduto", ha detto Giuseppe Conte, chiudendo la porta in faccia a Italia Viva. Ma se il premier dovesse passare indenne anche il voto di fiducia, previsto per questa sera al Senato, e quindi avere la maggioranza in entrambe le aule parlamentari anche senza i Renziani, sarà comunque complicato cancellarli e fare a meno di loro nelle commissioni parlamentari. In attesa che le commissioni vengano riequilibrate dopo le novità nella composizione della maggioranza - ad esempio l'allargamento di alcune componenti del Misto o l'uscita di Renata Polverini da Fi - la fotografia attuale è impietosa per il governo Conte. Al Senato Pd, Leu, M5s e i 'volenterosi' del Misto hanno la maggioranza senza Iv soltanto ...

ROMA - Conte ha avuto paura di salire al Quirinale". "Ha detto non è il momento di aprire una crisi. Ma ora o mai più.Sono mesi che le stiamo chiedendo una svolta" o "saremo maledetti dai figli"."Si p ...

Sotto 154 voti sarà una vittoria piccola piccola, piena di incognite. Da 156 in su un primo significativo passo in avanti, verso una maggioranza più larga e un nuovo governo ...

