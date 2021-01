Renzi è riuscito a ricompattare i Cinque stelle (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - 'Solo Renzi poteva compattarci così, nemmeno il Papa'. È la battuta con la quale un parlamentare M5s spiega lo stato d'animo con il quale al Senato e alla Camera si sta affrontando la crisi di governo. Mai come adesso, nota un'altra fonte, c'è "unità. È una caratteristica di M5s, quando un nemico mette in pericolo i valori su cui il Movimento si fonda". In M5s, il 'mai più con Renzi', resta, infatti un punto fermo, ma sui Renziani il discorso si fa diverso: con loro abbiamo lavorato bene, ci sono proposte di legge depositate a firma delle due formazioni, viene sottolineato mentre c'è chi si spinge oltre: 'io mi auguro proprio che tornino', nota un pentastellato. M5s fa cordone intorno a Conte, come lo ha fatto nei giorni scorsi. Certo, nel pomeriggio, l'attenzione al pallottoliere di palazzo Madama è stata alta con qualche ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - 'Solopoteva compattarci così, nemmeno il Papa'. È la battuta con la quale un parlamentare M5s spiega lo stato d'animo con il quale al Senato e alla Camera si sta affrontando la crisi di governo. Mai come adesso, nota un'altra fonte, c'è "unità. È una caratteristica di M5s, quando un nemico mette in pericolo i valori su cui il Movimento si fonda". In M5s, il 'mai più con', resta, infatti un punto fermo, ma suiani il discorso si fa diverso: con loro abbiamo lavorato bene, ci sono proposte di legge depositate a firma delle due formazioni, viene sottolineato mentre c'è chi si spinge oltre: 'io mi auguro proprio che tornino', nota un pentastellato. M5s fa cordone intorno a Conte, come lo ha fatto nei giorni scorsi. Certo, nel pomeriggio, l'attenzione al pallottoliere di palazzo Madama è stata alta con qualche ...

Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto. Il presidente del Consiglio, dopo aver raggiunto la maggioranza assoluta nel voto di ieri alla Camera dei Deputati, cerca oggi la fiducia anche al ...

Renzi è riuscito a ricompattare i Cinque stelle

In M5s, il 'mai più con Renzi', resta, infatti un punto fermo, ma sui renziani il discorso si fa diverso: con loro abbiamo lavorato bene, ci sono proposte di legge depositate a firma delle due formazi ...

In M5s, il 'mai più con Renzi', resta, infatti un punto fermo, ma sui renziani il discorso si fa diverso: con loro abbiamo lavorato bene, ci sono proposte di legge depositate a firma delle due formazi ...