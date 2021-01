Mario Ermito diffida Francesca Cipriani e replica all’accusa di omofobia: “Ho due sorelle omosessuali” (Di martedì 19 gennaio 2021) Ermito e Urtis hanno un flirt? Il rumor smentito dai diretti interessati La settimana scorsa, attraverso il suo profilo Instagram l’influencer napoletana Deianira Marzano ha sganciato una bomba su Mario Ermito e Giacomo Urtis. Ma non è stata la sola, infatti si sono aggiunte anche le testimonianze di un paparazzo di Novella 2000 e del giornalista Francesco Fredella. I tre hanno parlato di un possibile flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Domenica, ospite in una nota radio, Francesca Cipriani ha sganciato un’altra bomba dicendo di aver sentito i due ex gieffini che facevano ‘fichi fichi’. La confessione della Pupa però, non è piaciuta per niente all’attore tarantino, infatti ospite a Live Non è la D’Urso ha smentito tutto. L’ex gieffino diffida ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 gennaio 2021)e Urtis hanno un flirt? Il rumor smentito dai diretti interessati La settimana scorsa, attraverso il suo profilo Instagram l’influencer napoletana Deianira Marzano ha sganciato una bomba sue Giacomo Urtis. Ma non è stata la sola, infatti si sono aggiunte anche le testimonianze di un paparazzo di Novella 2000 e del giornalista Francesco Fredella. I tre hanno parlato di un possibile flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Domenica, ospite in una nota radio,ha sganciato un’altra bomba dicendo di aver sentito i due ex gieffini che facevano ‘fichi fichi’. La confessione della Pupa però, non è piaciuta per niente all’attore tarantino, infatti ospite a Live Non è la D’Urso ha smentito tutto. L’ex gieffino...

