La tragedia della Shoa testimoniata da altre 21 pietre d’inciampo nella Capitale (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ a dir poi lodevole, quella che da ben 11 anni, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’iniziativa Arteinmemoria sta portando avanti nella Capitale, ma con un riflesso geograficamente ben più ampio. E già perché, sotto l’attenta cura di Adachiara Zevi, in questi 11 anni sono state incastonate tra gli storici sampietrini romani, ben 336 ‘stolpersteine’, ciascuna posta a ricordo dei moltissimi deportati nei casi di concentramento, e dei martiri del nazismo. Centinaia di storie a testimonianza di milioni di vittime della follia nazista Persone, divenute improvvisamente vittime dell’odio razziale e politico, storie di ‘piccoli’ pezzi di vita, ‘colpevoli’ (secondo il folle disegno nazista), di aver visto la luce sotto una differente cultura. Uno strazio, psicologico e fisico, che non ha risparmiato ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ a dir poi lodevole, quella che da ben 11 anni, sotto l’alto Patronato del PresidenteRepubblica, l’iniziativa Arteinmemoria sta portando avanti, ma con un riflesso geograficamente ben più ampio. E già perché, sotto l’attenta cura di Adachiara Zevi, in questi 11 anni sono state incastonate tra gli storici sampietrini romani, ben 336 ‘stolpersteine’, ciascuna posta a ricordo dei moltissimi deportati nei casi di concentramento, e dei martiri del nazismo. Centinaia di storie a testimonianza di milioni di vittimefollia nazista Persone, divenute improvvisamente vittime dell’odio razziale e politico, storie di ‘piccoli’ pezzi di vita, ‘colpevoli’ (secondo il folle disegno nazista), di aver visto la luce sotto una differente cultura. Uno strazio, psicologico e fisico, che non ha risparmiato ...

TgLa7 : #crisidigoverno, @matteorenzi: noi non pensiamo che il suo governo non sia il più bello del mondo .Per la drammatic… - italiaserait : La tragedia della Shoa testimoniata da altre 21 pietre d’inciampo nella Capitale - maisenzanima : Mi viene da piangere... Pare che renzi voglia votare no. Pare che insieme ai suoi voglia far cadere il governo. La… - Francesco__78 : @doluccia16 Poveretti. Si riempiono la bocca di tutte ste frasi pacchiane (aldilà della cazzata), cose di una banal… - abiraghi : Qualcuno spieghi a chi fa i testi della tabellina #COVID19 al @Corriere che un giornalista non usa gli aggettivi. 6… -