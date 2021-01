La Grecia in controtendenza prolunga la leva obbligatoria | “Difendere la sovranità della nazione”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Atene, 19 gen – Sebbene in Europa molti Paesi abbiano deciso di eliminare laper il servizio militare, lanon solo l’ha mantenuta ma ha anche deciso dirla., l’annuncio del ministroDifesa Ne dà annuncio annuncio il ministroDifesa di Atene, Nikos Panagiotopoulos, il quale è convinto che ilmento“rafforzerà in modo significativo le forze armate”. “La leadership politica e militare è forte e determinata a proteggere i diritti e la“, ha detto Panagiotopoulos. Così, chi verrà inviato sui confini con la Turchia, a Evros o nelle isole ...

Ultime Notizie dalla rete : Grecia controtendenza

Il Primato Nazionale

Ryanair, easyJet e Wizzair diminuiscono in maniera drastica la loro offerta aerea per l’Europa: dal prossimo aprile, i posti disponibili saranno 138 milioni, a fronte dei 189 milioni del 2019. La gran ...Gli sbarchi di migranti sono triplicati soltanto in Italia, complessivamente nell'Ue secondo Frontex i flussi nel 2020 sono rallentati ...