Juventus | Danilo | “Niente scuse | i veri campioni vogliono migliorare sempre”

Il momento è delicato per la Juventus. La formazione bianconera si trova costretta a dover inseguire dopo tanti anni di dominio in campionato. I campioni d'Italia in carica si trovano a dieci punti di distacco dal Milan capoclassifica. E domani c'è la Supercoppa italiana contro il Napoli, che potrebbe dare risposte importanti.

In conferenza stampa è intervenuto Danilo. Il difensore ha spiegato il suo punto di vista: "Non siamo qua per cercare alibi e scuse. Quelli che non ci sono ci mancano ma abbiamo calciatori che possono fare bene. Sicuramente non sono contento per Demiral e per De Ligt che ci mancano, ma se guardi abbiamo giocato quasi ogni settimana così. Siamo preparati."

