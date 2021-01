Juventus, Arthur e quell’eterno confronto: “Messi o CR7? C’è una differenza. Ronaldo nello spogliatoio…” (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono soltanto tredici, considerando Nazionale e club di appartenenza, i calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare sia con Lionel Messi, sia con Cristiano Ronaldo.Inter-Juventus, Platini incorona CR7: “Ronaldo il numero uno, una punta che pensa al gol. Messi? Diverso da Cristiano”Tra questi anche Arthur, centrocampista brasiliano che lo scorso giugno ha lasciato il Barcellona per approdare alla corte del club di Andrea Agnelli. Acquistato dalla Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato nella trattativa che ha visto, contemporaneamente, cambiare maglia e passare in blaugrana Miralem Pjani?, il classe 1996 ha dimostrato in questi suoi primi mesi in Italia di possedere qualità, doti ed attitudini che non sono certamente passati ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono soltanto tredici, considerando Nazionale e club di appartenenza, i calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare sia con Lionel, sia con Cristiano.Inter-, Platini incorona: “il numero uno, una punta che pensa al gol.? Diverso da Cristiano”Tra questi anche, centrocampista brasiliano che lo scorso giugno ha lasciato il Barcellona per approdare alla corte del club di Andrea Agnelli. Acquistato dallanel corso della sessione estiva di calciomercato nella trattativa che ha visto, contemporaneamente, cambiare maglia e passare in blaugrana Miralem Pjani?, il classe 1996 ha dimostrato in questi suoi primi mesi in Italia di possedere qualità, doti ed attitudini che non sono certamente passati ...

forumJuventus : (GDS) Supercoppa, probabili formazioni #JuveNapoli:'In difesa Demiral a destra e Danilo a sinistra.A centrocampo Ar… - Sport_Mediaset : #Pirlo cambia la #Juve: contro il #Napoli non è ammesso un altro flop. In palio il primo trofeo stagionale: fuori… - GoalItalia : Arthur ?? McKennie ?? Demiral ?? Bernardeschi ?? La #Juventus cambia vestito per la Supercoppa ?? - CalcioPillole : #SupercoppaItaliana, #Juventus: Pirlo non può sbagliare, occasione Arthur e McKennie ???????? ?? ???????? - Mediagol : #Juventus, Arthur e quell'eterno confronto: '#Messi o #CR7? C'è una differenza. Ronaldo nello spogliatoio...'… -