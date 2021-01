Inter, Moratti su nome e logo nuovi: «Non c’è bisogno, una volta in Austria…» (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimo Moratti ha detto la sua sul nuovo nome e il nuovo logo che l’Inter dovrebbe acquisire a breve Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, in una Intervista a Tuttosport ha parlato del nuovo nome (Inter Milan, ndr) e del nuovo logo che il club nerazzurro dovrebbe acquisire a breve. logo E nome – «Una volta, i primi anni in cui ero presidente, eravamo in Austria per una partita di Coppa e c’era scritto sul tabellone “Inter Milan”. Ricordo che parlai con i dirigenti della squadra avversaria chiedendo loro di togliere Milan e loro lo tolsero. Questo perché l’Inter è conosciuta perché è l’Inter, non c’è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimoha detto la sua sul nuovoe il nuovoche l’dovrebbe acquisire a breve Massimo, storico ex presidente dell’, in unavista a Tuttosport ha parlato del nuovoMilan, ndr) e del nuovoche il club nerazzurro dovrebbe acquisire a breve.– «Una, i primi anni in cui ero presidente, eravamo in Austria per una partita di Coppa e c’era scritto sul tabellone “Milan”. Ricordo che parlai con i dirigenti della squadra avversaria chiedendo loro di togliere Milan e loro lo tolsero. Questo perché l’è conosciuta perché è l’, non c’è ...

