Inter, BC Partners in pole, ma non mancano le pretendenti. LionRock verso l'uscita di scena (Di martedì 19 gennaio 2021) Il punto sulle vicende societarie dell'Inter con BC Partners in pole per l'acquisto Terreno complesso quello su cui si stanno muovendo le cose in casa Inter con Suning che presto potrebbe uscire di scena. Al suo posto ecco in pole il fondo britannico BC Partners che però deve guardarsi le spalle da altri tre gruppi pronti ad investire nel club nerazzurri. Ecco il punto della situazione fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. "Gli svedesi di Eqt e i due americani, Arctos e Ares, stano alla finestra, pronti a osservare i conti quando toccherà a loro. Al momento, però, Bc Partners è impegnato in esclusiva nella due diligence. E mentre si tratta, uno scenario prende forma: LionRock, attuale azionista di ...

