Il Senato vota la fiducia a Conte | 156 i sì 

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Ilconferma laal governoII con 156 voti favorevoli. I voti contrari sono 140, gli astenuti 16. Il risultato del voto viene accolto dalla maggioranza con un applauso nell'emiciclo. "Il Governo ottiene laanche al. Ora l'obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori", commenta il presidente del Consiglio, Giuseppe, su Twitter. "Scongiurato il salto nel buio per l'Italia. C'è un governo che ha lanei due rami del Parlamento. Ora la priorità assoluta è stare vicino agli italiani: affrontare le emergenze e fare di tutto per garantire il ...