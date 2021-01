Grande Fratello Vip 5, quando finisce? La data ufficiale e il nuovo annuncio ai concorrenti (Video) (Di martedì 19 gennaio 2021) quando finisce il Grande Fratello Vip 5? Almeno per ora, una data ufficiale ancora non c’è, né per i concorrenti ad oggi rimasti all’interno nella Casa, né tanto meno per i telespettatori del reality show di Canale 5. quando finisce il Grande Fratello Vip 5? Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 18 gennaio 2021, Alfonso Signorini si è però collegato con i partecipanti rimasti in gara, così da comunicare loro l’ulteriore allungamento della trasmissione. Individuando la fine del reality per gli ultimi giorni del mese di febbraio 2021, infatti, il conduttore ha fatto sapere che il programma andrà in onda certamente per altre tre settimane, a questo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 gennaio 2021)ilVip 5? Almeno per ora, unaancora non c’è, né per iad oggi rimasti all’interno nella Casa, né tanto meno per i telespettatori del reality show di Canale 5.ilVip 5? Nella puntata delVip di ieri sera, lunedì 18 gennaio 2021, Alfonso Signorini si è però collegato con i partecipanti rimasti in gara, così da comunicare loro l’ulteriore allungamento della trasmissione. Individuando la fine del reality per gli ultimi giorni del mese di febbraio 2021, infatti, il conduttore ha fatto sapere che il programma andrà in onda certamente per altre tre settimane, a questo ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - _goodvibes_17 : RT @doubleG____: io un po' mi vergogno di aver guardato questa seconda stagione di questo grande fratello, lo dico sinceramente #tzvip - Gaia19066345 : RT @brightmoons94: MA COME PUOI DIRE A TOMMASO ZORZI CHE È AL GRANDE FRATELLO PER LA STORIELLA #GFVIP -