Governo, De Falco: “Voterò sì a fiducia, impegno Conte per test diffusi” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Voterò si alla fiducia, in quanto il presidente del Consiglio ha aggiunto nel discorso fatto qui oggi un aspetto a cui tengo moltissimo, e cioè la tutela dell’integrità fisica degli italiani. Ha finalmente ammesso che serve cominciare un’operazione di soccorso degli italiani, quella delineata anche nella risoluzione a mia firma approvata dal Senato il 13 gennaio”. Gregorio De Falco, senatore del Misto, già M5S, lo dice parlando con i giornalisti al Senato. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Voterò si alla fiducia, in quanto il presidente del Consiglio ha aggiunto nel discorso fatto qui oggi un aspetto a cui tengo moltissimo, e cioè la tutela dell’integrità fisica degli italiani. Ha finalmente ammesso che serve cominciare un’operazione di soccorso degli italiani, quella delineata anche nella risoluzione a mia firma approvata dal Senato il 13 gennaio”. Gregorio De Falco, senatore del Misto, già M5S, lo dice parlando con i giornalisti al Senato.

fattoquotidiano : Crisi di governo, De Falco annuncia il suo sì a Conte: “Spero che i senatori di Italia viva ci ripensino, al Paese… - CarloCalenda : Caro Lorenzo, non posso parlare per la Bonino ovviamente e meno che mai per De Falco che non è iscritto ad Azione.… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, De Falco annuncia il suo sì a Conte: “Spero che i senatori di Italia viva ci ripensino, al Paese ser… - SonDandelion : RT @marcodifonzo: Il senatore De Falco annuncia che voterà la fiducia al governo (Agi) - annacapurso : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, De Falco annuncia il suo sì a Conte: “Spero che i senatori di Italia viva ci ripensino, al Paese ser… -