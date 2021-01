Fifa 21 TOTY | Scopri la Squadra dell’anno!

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ci siamo! E’ quasi arrivato il momento di conoscere i giocatori che faranno parte del, il Team of the Year, ossia laLo scorso anno, per la prima volta, la community degli utenti diha avuto la possibilità di votare il “Team of the Year” attraverso il sito ufficiale. Furono inoltre L'articolo proviene da FUT Universe.

Su FIFA 21 arrivano i TOTY! Candidati e votazioni dal 7 al 18 gennaio. Il Team of the Year verrà svelato il 22 gennaio!John ci spiega come prepararsi in vista dei TOTY: come gestire il budget e quali carte potrebbero essere utili per la compravendita.