Ecco Qualcomm Snapdragon 870 | il SoC che strizza l’occhio al vecchio 865+

Qualcomm ha presentato il processore per smartphone Snapdragon 870 con clock a 3.2 GHz e processo produttivo a 7 nm

Il nuovo SoC supporterà le bande 5G e mmWave, ed è previsto per l'implementazione su dispositivi di alto livello, anche se di fascia più bassa rispetto ai top di gamma con Snapdragon 888.

Qualcomm, ecco il nuovo SoC Snapdragon 870 5G per gli smartphone di fascia medio-alta

Qualcomm ha annunciato oggi il nuovo SoC Snapdragon 870 5G per i dispositivi della fascia medio-alta. Ecco le specifiche.

Il nuovo SoC supporterà le bande 5G e mmWave, ed è previsto per l'implementazione su dispositivi di alto livello, anche se di fascia più bassa rispetto ai top di gamma con Snapdragon 888. Qualcomm ha annunciato oggi il nuovo SoC Snapdragon 870 5G per i dispositivi della fascia medio-alta.