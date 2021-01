Covid: torna la paura in Cina, 882 casi dal 2 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) La provincia di Hebei della Cina settentrionale ha riportato altri cinque casi di Covid-19 trasmessi localmente nelle prime 10 ore della giornata di oggi, a dirlo è la commissione sanitaria provinciale.È stato anche segnalato un caso di un soggetto asintomatico. Tutti i casi sopra menzionati sono stati segnalati nel distretto di Gaocheng del capoluogo provinciale Shijiazhuang, ha detto la commissione, come riportato dall’ANSA. Nel bollettino si legge che ieri, la provincia “ha segnalato 35 casi di Covid-19 confermati e due casi asintomatici tutti trasmessi localmente, e i nuovi casi confermati includono 13 che erano stati precedentemente segnalati come casi asintomatici” osì riferisce la commissione. “Fino alle 10 di oggi, ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) La provincia di Hebei dellasettentrionale ha riportato altri cinquedi-19 trasmessi localmente nelle prime 10 ore della giornata di oggi, a dirlo è la commissione sanitaria provinciale.È stato anche segnalato un caso di un soggetto asintomatico. Tutti isopra menzionati sono stati segnalati nel distretto di Gaocheng del capoluogo provinciale Shijiazhuang, ha detto la commissione, come riportato dall’ANSA. Nel bollettino si legge che ieri, la provincia “ha segnalato 35di-19 confermati e dueasintomatici tutti trasmessi localmente, e i nuoviconfermati includono 13 che erano stati precedentemente segnalati comeasintomatici” osì riferisce la commissione. “Fino alle 10 di oggi, ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - HuffPostItalia : Roberto Battiston: 'L'età media dei positivi si abbassa. La bomba non deve riesplodere come ad agosto' - reportrai3 : Nella puntata di lunedì 18 gennaio: cosa è successo ai tempi del Covid-19 nelle carceri italiane? Report torna lun… - QuotidianPost : Covid: torna la paura in Cina, 882 casi dal 2 gennaio - s_decus : RT @mittdolcino: Analizzando i dati ISTAT non torna quasi nulla nei numeri del COVID in Italia Nessuna negazione del virus, anzi, esiste ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Covid Toscana, calano i casi anche se aumentano i tamponi: 241 nuovi positivi / LIVE LA NAZIONE Stasera in tv 19 gennaio, su Rete4 torna Fuori dal coro: crisi politica e covid al centro della puntata

Stasera in tv , 19 gennaio , su Rete 4 appuntamento con Fuori dal coro , il programma di attualità, condotto da Mario Giordano . Inizio ...

Andrea Riccucci ritorna in D: colpo del Montespaccato Savoia

Andrea Riccucci, centrocampista classe 96 ma già con ben 116 presenze in Serie D, dopo aver iniziato l’attuale stagione per la prima volta in Eccellenza con la Tivoli Calcio 1919, torna nel Campionato ...

Stasera in tv , 19 gennaio , su Rete 4 appuntamento con Fuori dal coro , il programma di attualità, condotto da Mario Giordano . Inizio ...Andrea Riccucci, centrocampista classe 96 ma già con ben 116 presenze in Serie D, dopo aver iniziato l’attuale stagione per la prima volta in Eccellenza con la Tivoli Calcio 1919, torna nel Campionato ...