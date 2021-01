Calciomercato Roma, El Shaarawy in pole per l’attacco: Fonseca lo preferisce a Bernard. Le ultime (Di martedì 19 gennaio 2021) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, recita una nota canzone di Antonello Venditti.E proprio con le parole del cantante Romano, si può benissimo enucleare il senso della trattativa del club di Dan Friedkin, che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.VIDEO Lazio-Roma 3-0, Inzaghi si prende il derby: Luis Alberto e Immobile affondano Fonseca. Guarda le immagini del match dell’OlimpicoDopo la pesante sconfitta rimediata nel derby contro la Lazio, la Roma punta a rinforzarsi specialmente nel reparto offensivo, che è apparso molto in ombra durante il match contro il club di Lotito. Il nome più caldo per questa sessione di Calciomercato invernale è quello di Stephan El Shaarawy. Il 'Faraone' ha già vestito la maglia giallorossa nel triennio che è ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, recita una nota canzone di Antonello Venditti.E proprio con le parole del cantanteno, si può benissimo enucleare il senso della trattativa del club di Dan Friedkin, che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.VIDEO Lazio-3-0, Inzaghi si prende il derby: Luis Alberto e Immobile affondano. Guarda le immagini del match dell’OlimpicoDopo la pesante sconfitta rimediata nel derby contro la Lazio, lapunta a rinforzarsi specialmente nel reparto offensivo, che è apparso molto in ombra durante il match contro il club di Lotito. Il nome più caldo per questa sessione diinvernale è quello di Stephan El. Il 'Faraone' ha già vestito la maglia giallorossa nel triennio che è ...

