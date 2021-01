Barcellona, due giornate di squalifica a Messi per la manata in Supercoppa a Villalibre (Di martedì 19 gennaio 2021) Due giornate di squalifica a Lionel Messi.L'argentino, espulso nella finale della Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao, per aver dato una manata a Villalibre, salterà due partite con il Barcellona: la federcalcio spagnola ha giudicato il gesto della 'Pulga' come condotta violenta, ma non un’aggressione. Questo spiega la sanzione minima applicata all’argentino e non la squalifica più corposa che era stata ipotizzata da molti in Spagna.Dunque, Messi, che veniva da un infortunio e aveva forzato un recupero dell’ultimo minuto per essere presente nella finale persa la scorsa domenica, sconterà la squalifica nelle partite contro Cornellà in Copa del Rey, ed Elche, in campionato. Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Duedia Lionel.L'argentino, espulso nella finale delladi Spagna contro l’Athletic Bilbao, per aver dato una, salterà due partite con il: la federcalcio spagnola ha giudicato il gesto della 'Pulga' come condotta violenta, ma non un’aggressione. Questo spiega la sanzione minima applicata all’argentino e non lapiù corposa che era stata ipotizzata da molti in Spagna.Dunque,, che veniva da un infortunio e aveva forzato un recupero dell’ultimo minuto per essere presente nella finale persa la scorsa domenica, sconterà lanelle partite contro Cornellà in Copa del Rey, ed Elche, in campionato.

