Australian Open 2021, i due nuovi casi sono falsi positivi (Di martedì 19 gennaio 2021) I due nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nella mattinata agli Australian Open 2021 si sono invece rivelati come falsi positivi, presumibilmente perché i giocatori in questione – la cui identità non è stata resa nota – hanno già contratto il Covid-19 in passato e dopo la guarigione sono rimaste tracce sensibili al tampone ai quali sono stati sottoposti. Dunque non sono contagiosi e potranno continuare ad allenarsi regolarmente in vista del primo Slam dell’anno in programma dall’8 febbraio. E’ questo quanto emerso dalla videocall con Craig Tiley. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) I duedità al coronavirus riscontrati nella mattinata aglisiinvece rivelati come, presumibilmente perché i giocatori in questione – la cui identità non è stata resa nota – hanno già contratto il Covid-19 in passato e dopo la guarigionerimaste tracce sensibili al tampone ai qualistati sottoposti. Dunque noncontagiosi e potranno continuare ad allenarsi regolarmente in vista del primo Slam dell’anno in programma dall’8 febbraio. E’ questo quanto emerso dalla videocall con Craig Tiley. SportFace.

Craig Tiley, il boss degli Open d’Australia, si è mostrato perentorio ai microfoni di Nine Network. Non saranno stravolte le durate degli incontri degli Open d’Australia: qualcuno aveva ipotizzato che ...

Le tappe di avvicinamento agli Australian Open sono tutt'altro che serene. A creare problemi agli organizzatori è ovviamente il Covid: oggi le autorità sanitarie hanno fatto ...

