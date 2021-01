Almeno sei mesi di immunità per i guariti da Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Francesca Angeli L'organismo conserva la memoria del virus e gli anticorpi prodotti sono più "potenti" Immuni per sei mesi, forse anche un anno. La ricerca su Sars Cov2 progredisce e cerca risposte su quello che è un punto cruciale per potersi davvero ritenere liberi rispetto al rischio di nuove ondate dell'epidemia di Covid19: se e per quanto si acquisti una immunità sterilizzante dopo aver contratto la malattia. Buone notizie arrivano da una ricerca appena pubblicata dalla rivista Nature: uno studio coordinato dal gruppo della Rockefeller University di New York guidato da Michel Nussenzweig. Sono stati presi in esame 87 individui che erano stati contagiati dal Covid e successivamente guariti. É quindi emerso che i livelli dei linfociti B della memoria immunitaria sono rimasti costanti ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Francesca Angeli L'organismo conserva la memoria del virus e gli anticorpi prodotti sono più "potenti" Immuni per sei, forse anche un anno. La ricerca su Sars Cov2 progredisce e cerca risposte su quello che è un punto cruciale per potersi davvero ritenere liberi rispetto al rischio di nuove ondate dell'epidemia di19: se e per quanto si acquisti unasterilizzante dopo aver contratto la malattia. Buone notizie arrivano da una ricerca appena pubblicata dalla rivista Nature: uno studio coordinato dal gruppo della Rockefeller University di New York guidato da Michel Nussenzweig. Sono stati presi in esame 87 individui che erano stati contagiati dale successivamente. É quindi emerso che i livelli dei linfociti B della memoria immunitaria sono rimasti costanti ...

