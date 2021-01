Agente Zaccagni: “Lascerà Verona a giugno per un grande club” (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Agente di Mattia Zaccagni, Tullio Tinti, intervistato da Rai Sport, ha parlato del futuro del suo assistito che quasi sicuramente da giugno sarà lontano dal Verona. Queste le sue parole: “Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane”. Foto: Sito Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) L’di Mattia, Tullio Tinti, intervistato da Rai Sport, ha parlato del futuro del suo assistito che quasi sicuramente dasarà lontano dal. Queste le sue parole: “Si è messo inevidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione dicambierà sicuramente squadra, perché ilnon è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

