Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Maurizio lascia Gemma e in studio è il caos totale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 18 gennaio, rivelano che si comincerà con lo sfogo di Gemma Galgani, la quale si dirà molto delusa da Maurizio. Anche per Capodanno i due non si sono visti e questo farà sorgere molti sospetti in studio. Tina sarà sempre più convinta che il cavaliere abbia un’amante. Inoltre, durante le festività, il corteggiatore della Galgani ha ricevuto una particolare visita a casa da una donna misteriosa. Dopo diversi battibecchi, Maurizio prenderà una drastica decisione. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne: Gemma delusa Nella puntata di oggi di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le anticipazioni delladidi, lunedì 18 gennaio, rivelano che si comincerà con lo sfogo diGalgani, la quale si dirà molto delusa da. Anche per Capodanno i due non si sono visti e questo farà sorgere molti sospetti in. Tina sarà sempre più convinta che il cavaliere abbia un’amante. Inoltre, durante le festività, il corteggiatore della Galgani ha ricevuto una particolare visita a casa da una donna misteriosa. Dopo diversi battibecchi,prenderà una drastica decisione. Nelladididelusa Nelladidie ...

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - Droghino : RT @Lucyfero75: Promemoria: non tutti gli uomini sono mortidifiga e non tutte le donne sono mortedicazzo. - pleporace : Due donne, giudici della Corte suprema, sono state uccise a Kabul mentre andavano al lavoro. Uomini armati hanno as… -