Uomini e Donne, Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio: ritorna il sereno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, e Alessandra Gallocchio, influencer e componente del trio “Cosifantutte”, stanno provando a riavvicinarsi dopo settimane di malumori e dopo una profonda crisi sentimentale che li aveva portati a stare lontani l’uno dall’altro per diverso tempo. Dai loro canali social, sono emersi negli ultimi giorni alcuni indizi che sembrerebbero … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 18 gennaio 2021), ex tronista di, e, influencer e componente del trio “Cosifantutte”, stanno provando a riavvicinarsi dopo settimane di malumori e dopo una profonda crisi sentimentale che li aveva portati a stare lontani l’uno dall’altro per diverso tempo. Dai loro canali social, sono emersi negli ultimi giorni alcuni indizi che sembrerebbero … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - mrsivyy : RT @jupivter: Tutti gli uomini sono oppressori, chi più chi meno, chi in maniera consapevole e chi inconsapevole. Tutti quanti, come classe… - ily0111 : @lindasfa01 Sicuro dicono che è per l’eliminazione magari devono votare le donne gli uomini e gli uomini le donne -