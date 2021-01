Ufficiale: Giani passa dal Pisa al Pontedera (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito con il Pontedera la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Giani al quale rivolgiamo i migliori auspici per i prosieguo della stagione” Foto: Logo Pontedera L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) “IlSporting Club comunica di aver definito con illa cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eliaal quale rivolgiamo i migliori auspici per i prosieguo della stagione” Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

m_bufalino : Ufficiale: Elia Giani in prestito al Pontedera - TUTTOB1 : UFFICIALE - Pisa, Giani in prestito al Pontedera - PISAinVIDEO : Ufficiale|Pontedera, Semprini torna dal Sudtirol e Giani in arrivo dal Pisa - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pontedera, preso in prestito Giani dal Pisa - cascinanotizie : ?? Ufficiale: la Toscana resta zona gialla ?? Giani: successo ottenuto 'Grazie ai risultati del lavoro di queste sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Giani Ufficiale: Giani passa dal Pisa al Pontedera alfredopedulla.com UFFICIALE - Pontedera, preso in prestito Giani dal Pisa

Seconda operazione in entrata della giornata per il Pontedera. Dopo aver ufficializzato il rientro di Semprini, tornato dal prestito al Sudtirol, i toscani hanno chiuso con il Pisa ...

UFFICIALE - Pisa, Giani in prestito al Pontedera

Il Pisa ha definito la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, dell'attaccante Elia Giani al Pontedera. Classe.

Seconda operazione in entrata della giornata per il Pontedera. Dopo aver ufficializzato il rientro di Semprini, tornato dal prestito al Sudtirol, i toscani hanno chiuso con il Pisa ...Il Pisa ha definito la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, dell'attaccante Elia Giani al Pontedera. Classe.